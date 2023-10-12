На Android и iOS можно бесплатно скачать игру по культовому аниме «Гуррен-Лаганн»В App Store и Google Play состоялся релиз Tengen Toppa Gurren Lagann — мобильной игры по аниме-сериалу «Гуррен-Лаганн», созданной в сотрудничестве с авторами шоу из студии Trigger.