Как правильнее отбирать деньги у пособников США

Постоянный читатель пишет, что решение по формату конфискации наши власти ещё не приняли. Вполне понятно, что у иностранных компаний, пытающихся навредить экономике России, следует отбирать ту часть их бизнеса, которую они собираются закрывать.
Постоянный читатель пишет, что решение по формату конфискации наши власти ещё не приняли. Вполне понятно, что у иностранных компаний, пытающихся навредить экономике России, следует отбирать ту часть их бизнеса, которую они собираются закрывать.
Свежие комментарии