В Краснодаре "Приора" влетела в лимузин и опрокинулась на крышу

В аварии погиб пассажир легковушки.В Краснодаре накануне примерно в 21:20 произошло ДТП. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Lada следовал по улице Дзержинского по направлению от улицы Грибоедова к улице Покрышкина.
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