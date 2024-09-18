В Краснодаре "Приора" влетела в лимузин и опрокинулась на крышу

В аварии погиб пассажир легковушки.В Краснодаре накануне примерно в 21:20 произошло ДТП. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Lada следовал по улице Дзержинского по направлению от улицы Грибоедова к улице Покрышкина.