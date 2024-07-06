США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 млн долларов

Соединенные Штаты Америки в мае закупили у России обогащенного урана на 209,5 млн долларов. По данным американского статистического бюро, это максимальные показатели с марта 2023 года, сообщает РИА Новости.
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