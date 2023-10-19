19 и 26 октября инспекция МНС по г. Бобруйску проводит ´прямые телефонные линии´ по разъяснению физическим лицам вопросов, св...

19 и 26 октября инспекция МНС по г. Бобруйску проводит ´прямые телефонные линии´ по разъяснению физическим лицам вопросов, связанных с уплатой имущественных налогов за 2022 год19 и 26 октября 2023 года с 8.
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