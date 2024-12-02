Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +5°, солнечно• Севастополь: +8°, облачно• Ялта: +7°, облачно• Алушта: +7°, облачно• Евпатория: +5°, облачно• Саки: +5°, облачно• Бахчисарай: +7°, солнечно• Джанкой: +3°, пасмурно• Судак: +5°, пасмурно• Феодосия: +3°, пасмур.
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