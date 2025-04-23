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Sky News: главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины отложили встречу в Лондоне

Sky News: главы МИД Британии, Франции, ФРГ и Украины отложили встречу в Лондоне

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины после отказа госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио ехать в столицу Великобритании отложили запланированную на 23 апреля встречу в Лондоне для переговоров по урегулированию на Украине, сообщил телеканал Sky News.

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