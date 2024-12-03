Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают о том, что одна из самых состоятельных женщин Вьетнама, Чыонг Ми Лан, потерпела неудачу в своей апелляции по делу о мошенничестве, в результате которого ей была назначена смертная казнь.