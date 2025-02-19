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Свежие комментарии

  • Слава Белый
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Одесса - тоже часть сделки России и США: О статусе высказался Баширов

Одесса - тоже часть сделки России и США: О статусе высказался Баширов

Царьград Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Globallookpress После переговоров России и США в Эр-Рияде всё отчётливее стали проглядываться контуры будущей сделки.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Никакой нейтральной формы-Одесса должна быть Российской!
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9 час.
Андрей
&quot;Не факт, что отстоим свои интересы в диалоге с Трампом?&quot; Есть такое понятие компромисс!
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8 час.
Александр Батт
Запад пообещает ВСЕ для того, чтобы перевооружится самому, перевооружить Украину и снова пойти в наступление против России.
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5 час.
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