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Островки безопасности на центральных проспектах Иванова вынесут на обсуждение

Островки безопасности на центральных проспектах Иванова вынесут на обсуждение

Чтобы узаконить непопулярное решение, власти проведут публичные слушания.На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в ивановской мэрии был поднят вопрос об изменении схемы движения на проспектах Ленина и Шереметевском.

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