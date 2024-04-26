Островки безопасности на центральных проспектах Иванова вынесут на обсуждение

Чтобы узаконить непопулярное решение, власти проведут публичные слушания.На заседании комиссии по безопасности дорожного движения в ивановской мэрии был поднят вопрос об изменении схемы движения на проспектах Ленина и Шереметевском.
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