Илон Маск рассказал, что его не устраивает в Bitcoin и Ethereum

Илон Маск (Elon Musk) рассказал о том, что его не устраивает в Bitcoin и Ethereum. В отношении Bitcoin глава Tesla уже высказывался, но тогда речь шла о том, что для его добычи используется много энергии, получаемой из невозобновляемых ресурсов.
Илон Маск (Elon Musk) рассказал о том, что его не устраивает в Bitcoin и Ethereum. В отношении Bitcoin глава Tesla уже высказывался, но тогда речь шла о том, что для его добычи используется много энергии, получаемой из невозобновляемых ресурсов.
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