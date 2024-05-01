Пекин перетягивает на историческую родину американских бизнесменов китайского происхождения Брызги шампанского в связи с высокими показателями роста ВВП США за прошедший год ярко блестят на цифрах статистики U.
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