Украинских «адекватников» ловят на политический труп Бойко

Ай-ай-ай — кажется, оппозиционная звезда Юрия Бойко закатилась, так и не успев зажечься. Вообще, само понятие «оппозиционер от ОПЗЖ» или «оппозиционер от бывшей Партии регионов» звучит примерно как «Опарыш от партии Пчелы за мед».
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