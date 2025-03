Подписку Game Pass скоро покинут восемь игр, включая Lies of P, Evil West и Yakuza 6: The Song of Life ...

Подписку Game Pass скоро покинут восемь игр, включая Lies of P, Evil West и Yakuza 6: The Song of LifeКомпания Microsoft ещё не успела представить первую волну мартовских новинок Game Pass, но уже разослала подписчикам сервиса уведомление о том, какие игры библиотеку скоро покинут.