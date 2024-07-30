Пенсии, пособия, услуги ЖКХ: Что нового ждёт россиян в личных финансах с 1 августа Юлия СоколоваС 1 августа 2024 года семьи, завершившие год получения единого детского пособия в июле, должны срочно подать новые заявления на выплаты.