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Оскар среди трейлеров: российские проморолики номинированы на награду в США

Оскар среди трейлеров: российские проморолики номинированы на награду в США

Трейлеры к трем отечественным фильмам претендуют на победу. «Самая большая луна», реж. Алексей Попогребский Кадр из фильмаКаждый год в США выбирают лучшие трейлеры к художественным и документальным фильмам в рамках премии Golden Trailer Awards.

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