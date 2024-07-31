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Президент Киргизии Жапаров запретил в стране вебкам

Президент Киргизии Жапаров запретил в стране вебкам

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил в стране вебкам на официальном уровне. Согласно поправкам, устанавливается уголовная ответственность «за организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети (вебкам-студии)».

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