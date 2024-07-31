Президент Киргизии Жапаров запретил в стране вебкам

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил в стране вебкам на официальном уровне. Согласно поправкам, устанавливается уголовная ответственность «за организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети (вебкам-студии)».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии