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Пятый канал

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«Осведомлены»: Британия устанавливает детали инцидента с охранником посольства в Москве

«Осведомлены»: Британия устанавливает детали инцидента с охранником посольства в Москве

МИД Великобритании сообщил, что знает о задержании в Москве бывшего сотрудника охраны британского посольства, которого российские спецслужбы подозревают в работе на СБУ.

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