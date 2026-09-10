МИД Великобритании сообщил, что знает о задержании в Москве бывшего сотрудника охраны британского посольства, которого российские спецслужбы подозревают в работе на СБУ.
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Это не британский служащий работает на уркаину, а уркаина работает на Британию.