В Госдуме назвали условие для переговоров России и Украины

Слуцкий допустил переговоры по Украине с учетом гарантий безопасности России Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита НАТО в Вашингтоне предоставят Украине «гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях».