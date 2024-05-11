В Госдуме назвали условие для переговоров России и Украины

Слуцкий допустил переговоры по Украине с учетом гарантий безопасности России Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Чехии Петра Павела о том, что участники саммита НАТО в Вашингтоне предоставят Украине «гарантии безопасности в двухсторонних соглашениях».
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