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Александр Сытник: народные традиции и обряды 12 сентября

12 сентября в народном календаре известно как день Александра Сытника. Этот праздник связан с окончанием строгого однодневного поста, который соблюдался 11 сентября в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

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