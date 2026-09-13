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Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп предупредил, что атаки на российскую топливную инфраструктуру могут привести к дефициту дизеля и росту цен на него в США.

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