Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ

Трамп предупредил, что атаки на российскую топливную инфраструктуру могут привести к дефициту дизеля и росту цен на него в США.
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