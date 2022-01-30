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Олимпийские чемпионки Токио выиграли Australian Open в парном разряде

Олимпийские чемпионки Токио выиграли Australian Open в парном разряде

Теннис , 30 янв, 10:30  0  Чешские теннисистки Крейчикова и Синякова завоевали парный титул на Australian Open Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, олимпийские чемпионки Игр в Токио, стали победительницами Australian Open в парном разряде Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (слева направо) (Фото: Getty Images/Fotobank) Олимпийские чемпионки Игр в Токио по теннису чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выиграли Australian Open в парном разряде, победив в финале первого в сезоне турнира «Большого шлема» Анну Данилину из Казахстана и бразильянку Беатрис Аддад Майя.

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