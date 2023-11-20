В Сургуте на месте гипермаркета OBI откроют центр пляжных видов спорта

В Сургуте (ХМАО) на месте строительного магазина OBI появится центр пляжных видов спорта. Куратор проекта Герман Королев рассказал корреспонденту агентства, что завершить строительство и открыть спорткомплекс планируют в январе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии