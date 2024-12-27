Беглов: «Постарались сделать Петербург самым красивым и уютным местом для празднования Нового года»

Прошлогодний вариант новогоднего убранства заслужил много положительных отзывов, отметил губернатор О подготовке Петербурга к Новому году и Рождеству губернатор Александр Беглов рассказал в эфире программы «Петербург.
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