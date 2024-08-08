Джоли обвинила Питта в том, что их общий сын попал в реанимацию

Бывшие супруги нашли новый повод для ожесточенной ссоры. Джоли и Питт перекладывают вину за приключившееся с сыном друг на друга LEGION-MEDIAДля Анджелины Джоли авария, в которой серьезно пострадал ее 20-летний приемный сын Пакс Тьен, стала настоящим потрясением.