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Джоли обвинила Питта в том, что их общий сын попал в реанимацию

Джоли обвинила Питта в том, что их общий сын попал в реанимацию

Бывшие супруги нашли новый повод для ожесточенной ссоры. Джоли и Питт перекладывают вину за приключившееся с сыном друг на друга LEGION-MEDIAДля Анджелины Джоли авария, в которой серьезно пострадал ее 20-летний приемный сын Пакс Тьен, стала настоящим потрясением.

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