4 самые кровожадные женщины-маньячки в истории

Мужчина-маньяк — это банально. То ли дело серийный убийца, который при более детальном изучении оказывается женщиной! Карла Хомолка Пол Бернардо и Карла Хомолка, фото: TrueCrimeWithCK/TwitterВ 17 лет златовласая американка чешского происхождения встретила Пола Бернандо.
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