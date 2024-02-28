4 самые кровожадные женщины-маньячки в истории

Мужчина-маньяк — это банально. То ли дело серийный убийца, который при более детальном изучении оказывается женщиной! Карла Хомолка Пол Бернардо и Карла Хомолка, фото: TrueCrimeWithCK/TwitterВ 17 лет златовласая американка чешского происхождения встретила Пола Бернандо.