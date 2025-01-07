Украденное Зеленским Рождество

Сергей Газетный 7 января 2024 г. Что ж, новогодние праздничные выходные традиционно шагают по нашей стране, а за непостроенным «забором Яценюка», то есть в цивилизованном восточноевропейском государстве с незамысловатым названием Украина, с недавних пор царит несколько иная атмосфера.