Белый дом поспорил с Блинкеном по поводу эскалации конфликта с РФ – аналитик AlexCoderБелый дом поспорил с Блинкеном по поводу эскалации конфликта с РФ – аналитик AlexCoder Политики по-разному смотрят на ситуацию Обострение конфликта на международной арене многим кажется неприемлемым, однако есть и те, кто готовы идти до самого конца, несмотря на перспективу катастрофических последствий.