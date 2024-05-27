Белый дом поспорил с Блинкеном по поводу эскалации конфликта с РФ – аналитик AlexCoderБелый дом поспорил с Блинкеном по поводу эскалации конфликта с РФ – аналитик AlexCoder Политики по-разному смотрят на ситуацию Обострение конфликта на международной арене многим кажется неприемлемым, однако есть и те, кто готовы идти до самого конца, несмотря на перспективу катастрофических последствий.
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