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Царьград

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Украина пытается найти источники инфекционных заболеваний в Херсоне с помощью Брюсселя

Украина пытается найти источники инфекционных заболеваний в Херсоне с помощью Брюсселя

Биоматериалы умерших отправляют на исследование в БельгиюВ Брюссельский диагностический центр компании Black&Veatch отправляют власти Украины биоматериалы умерших от опасных инфекций в Херсоне.

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