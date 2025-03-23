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Опелка о том, Руне пожаловался на включившийся во время розыгрыша свет: «Не думаю, что он что-то выдумал. Но если бы это был я, меня бы, наверное, снова оштрафовали на 80 штук»

Опелка о том, Руне пожаловался на включившийся во время розыгрыша свет: «Не думаю, что он что-то выдумал. Но если бы это был я, меня бы, наверное, снова оштрафовали на 80 штук»

  Там американец в первом круге уступил Роману Сафиуллину (5:7, 4:6). Опелка поделился этим после того, как в матче второго круга «Мастерса» в Майами против Хольгера Руне на решающем тай-брейке включили освещение во время розыгрыша.

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