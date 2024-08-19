Скончался самый богатый нефтяник США Отри Стивенс Основателю компании Endeavor Energy Resources LP было 86 лет.
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Скончался самый богатый нефтяник США Отри Стивенс Основателю компании Endeavor Energy Resources LP было 86 лет.
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