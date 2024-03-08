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ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам ВСУ

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военнослужащие со 2 по 8 марта нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по различным военным объектам ВСУ.

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