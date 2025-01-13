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За одну контратаку – двадцать погибших ВСУ: ВС РФ улучшили свое тактическое положение

За одну контратаку – двадцать погибших ВСУ: ВС РФ улучшили свое тактическое положение

Силы противника, состоящие из взвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, осуществили одну контратаку, в результате которой потеряли 20 боевиков, получивших ранения или погибших, сообщает тг-канал Осташко! Важное.

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