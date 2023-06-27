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Мичков перед драфтом-2023 встретится с «Монреалем»

Мичков перед драфтом-2023 встретится с «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» проведет интервью с Матвеем Мичковым. Руководство «Монреаль Канадиенс» перед драфтом НХЛ намерено пригласить на собеседование форварда Матвея Мичкова, сообщает обозреватель Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети.

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