Из кольца в конец: продажу ювелирки перед Новым годом хотят упростить

Продажу ювелирных изделий перед новогодними праздниками хотят упростить. Инвентаризацию драгметаллов предлагают отвязать от даты — 1 января, при этом оставить ее обязательное проведение минимум раз в год.
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