Команда Шойгу под прицелом: раскрыты масштабные утечки с чертежами российских баз

Der Spiegel и Danwatch выявили подробные чертежи одной из ключевых российских ядерных баз. Немецкое издание Der Spiegel совместно с датским медиацентром Danwatch опубликовали расследование, в котором утверждается, что анализ более двух миллионов документов о российских военных закупках позволил ….