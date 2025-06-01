Команда Шойгу под прицелом: раскрыты масштабные утечки с чертежами российских баз

Der Spiegel и Danwatch выявили подробные чертежи одной из ключевых российских ядерных баз. Немецкое издание Der Spiegel совместно с датским медиацентром Danwatch опубликовали расследование, в котором утверждается, что анализ более двух миллионов документов о российских военных закупках позволил ….
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