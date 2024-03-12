В Запорожской области полицейские изъяли из незаконного оборота оружие, боеприпасы и спецсредства

В ходе отработки оперативной информации в Мелитопольском районе Запорожской области полицейские совместно с коллегами из других правоохранительных органов осмотрели территорию одного из домовладений в поселке Акимовка.
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