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Закон, порядок, государство

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В Запорожской области полицейские изъяли из незаконного оборота оружие, боеприпасы и спецсредства

В ходе отработки оперативной информации в Мелитопольском районе Запорожской области полицейские совместно с коллегами из других правоохранительных органов осмотрели территорию одного из домовладений в поселке Акимовка.

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