Прафсаюзы ўзнагароджваюць перадавікоў сяўбы.

У гэтых мэтах старшыня Бабруйскага райкама прафсаюза работнікаў АПК Надзея Дудаль і вядучы дзяржінспектар упраўлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Аляксандр Лаўрыненка наведаліся ў аўторак у ААТ ´Неўскі-Агра´ і філіял ´Харчавік-Агра´ ААТ ´Чырвоны харчавік АграСэрвіс´.
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