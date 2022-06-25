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Прафсаюзы ўзнагароджваюць перадавікоў сяўбы.

Прафсаюзы ўзнагароджваюць перадавікоў сяўбы.

У гэтых мэтах старшыня Бабруйскага райкама прафсаюза работнікаў АПК Надзея Дудаль і вядучы дзяржінспектар упраўлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні райвыканкама Аляксандр Лаўрыненка наведаліся ў аўторак у ААТ ´Неўскі-Агра´ і філіял ´Харчавік-Агра´ ААТ ´Чырвоны харчавік АграСэрвіс´.

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