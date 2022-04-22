Единство фронта и тыла — значимость понятия сегодня

Скульптор Л.Н. Головницкий. Монумент «Тыл — Фронту» (город Магнитогорск). Фото: Историк.рф Единство фронта и тыла – это важнейшее условие, без которого просто невозможно одержать победу, выиграть любую войну, как холодную, так и на полях сражений.