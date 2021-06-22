Эксперты обсуждают вопрос о возможности перенять опыт ВВС США по перекрашиванию самолётов в камуфляж противника

На фоне появления очередных фото из так называемой «дивизии агрессоров» ВВС США среди экспертов обсуждается вопрос, нужно использовать американскую практику такого рода в ВКС России? «Дивизией агрессоров» в США называют формирование, где самолёты ….
На фоне появления очередных фото из так называемой «дивизии агрессоров» ВВС США среди экспертов обсуждается вопрос, нужно использовать американскую практику такого рода в ВКС России? «Дивизией агрессоров» в США называют формирование, где самолёты ….
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