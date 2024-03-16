Попытки иностранного влияния на выборы в России являются преступлением против государственности. Об этом заявил посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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