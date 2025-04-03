Правозащитники подали в суд на администрацию США из-за увольнения соцработников

Организации по защите прав людей с ограниченными возможностями подали иск против администрации президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска, утверждая, что они нарушили различные законы, уволив тысячи социальных работников.
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