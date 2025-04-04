Новая реформа: ОГЭ в трёх субъектах России — только два предмета для школьнико Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году в России пройдет эксперимент, в рамках которого школьники из трех субъектов будут сдавать ОГЭ только по двум предметам.
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