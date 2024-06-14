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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кавазашвили о Сафонове в «ПСЖ»: «Отдали по дешевке, он стоит 60 млн евро. Нужно ждать, пока Доннарума заболеет, сломается или умрет»

В пятницу французский клуб официально объявил о трансфере 25‑летнего голкипера из «Краснодара» за 20 млн евро.

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