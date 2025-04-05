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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Быстров: «Семак дает Соболеву слишком много шансов, «Зенит» с ним играет хуже. Бухарову столько шансов не давали»

– Вы очень критично отзываетесь о Соболеве. Почему? Все так безнадежно? – Я много играл в «Зените» и знаю отношение к форвардам.

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