Данг: вьетнамцы расстроились из-за слов Карпина о нежелании с ними играть

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг поделился мнением о реакции своих соотечественников на высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил о нежелании играть с вьетнамской командой.
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