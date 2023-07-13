Путин дал сигнал «Вагнеру». Главная сенсация СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с поистине сенсационным заявлением. По его словам, Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер».
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