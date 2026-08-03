Белоруссия может принять меры в отношении Литвы для защиты собственных интересов – Варанков

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков в беседе с журналистами заявил, что страна может предпринять ответные действия в отношении Литвы после закрытия границы в одностороннем порядке.
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