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Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов.

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