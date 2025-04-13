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Мерц обвинил РФ в ежедневных атаках на инфраструктуру данных ФРГ

Мерц обвинил РФ в ежедневных атаках на инфраструктуру данных ФРГ

Лидер блока немецких консервативных политических партий ХДС/ХСС, возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц обратил внимание на российскую повестку в местном обществе и призвал с ней бороться ради демократии.

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